Убийца 18-летнего парня взят под стражу в Атырауской области
Фото: pexels
13 июля в Атырауской области убийца 18-летнего выпускника школы взят под стражу, сообщает Zakon.kz.
В начале месяца в селе Сартогай Махамбетского района Атырауской области от нанесенных ударов односельчанином скончался выпускник школы. Как пишет газета "Ак Жайык", по указанию областной прокуратуры от 11 июля действия подозреваемого квалифицированы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".
13 июля судом в отношении него санкционирована меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
"Ход расследования дела находится на особом контроле", – говорится в публикации газеты.
Подробности инцидента в материале корреспондента Zakon.kz.
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