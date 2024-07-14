Зарезал жену на глазах у зевак: в сети появились кадры расправы над женщиной в Мангистауской области

В Мангистауской области в районе Мангышлак возле супермаркета "Рахат" мужчина нанес ножевые ранения своей жене, а очевидцы снимали на видео и боялись подойти и помочь пострадавшей, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada, видео, на котором видна окровавленная женщина и ее разъяренный муж, распространилось в чатах Мангистауской области накануне, 13 июля.

Зеваки боялись подойти к женщине, потому что мужчина угрожал окружающим расправой.

Помогать пострадавшей стали лишь после того, как приехала скорая.





Как пишет издание, что стало причиной конфликта, пока не ясно, официальной информации от правоохранителей не поступало.



