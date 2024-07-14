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Мужчину, который пытался зарезать жену возле супермаркета в Мангистау, поместили в ИВС

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 10:30 Фото: Zakon.kz
Мужчину, который в толпе людей нанес несколько ударов ножом своей жене в селе Мангистау, поместили в ИВС, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел у супермаркета "Рахат" в ночь на 14 июля 2024 года. Сейчас пострадавшая находится в больнице, пишет lada.kz.

"Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказали в полиции.


мужчина , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2024 10:30

Фото: скриншот видео

Видео с окровавленной женщиной распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что все происходит на глазах у множества людей, но никто не пытается защитить пострадавшую, поскольку мужчина угрожает свидетелям происшествия.

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