Мужчину, который пытался зарезать жену возле супермаркета в Мангистау, поместили в ИВС

Мужчину, который в толпе людей нанес несколько ударов ножом своей жене в селе Мангистау, поместили в ИВС, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел у супермаркета "Рахат" в ночь на 14 июля 2024 года. Сейчас пострадавшая находится в больнице, пишет lada.kz.



"Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказали в полиции.





Фото: скриншот видео

Видео с окровавленной женщиной распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что все происходит на глазах у множества людей, но никто не пытается защитить пострадавшую, поскольку мужчина угрожает свидетелям происшествия.

