Мужчину, который пытался зарезать жену возле супермаркета в Мангистау, поместили в ИВС
Фото: Zakon.kz
Мужчину, который в толпе людей нанес несколько ударов ножом своей жене в селе Мангистау, поместили в ИВС, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел у супермаркета "Рахат" в ночь на 14 июля 2024 года. Сейчас пострадавшая находится в больнице, пишет lada.kz.
"Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – рассказали в полиции.
Фото: скриншот видео
Видео с окровавленной женщиной распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что все происходит на глазах у множества людей, но никто не пытается защитить пострадавшую, поскольку мужчина угрожает свидетелям происшествия.
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