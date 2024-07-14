В Баянауле парочка поднялась в горы и не смогла самостоятельно спуститься
Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю молодых туристов – парня и девушку, которые забрели высоко в горы и после заката не смогли вернуться, передает Zakon.kz.
"Парень 1997 года рождения и девушка 2000 года рождения поднялись в горы и после заката солнца не смогли самостоятельно спуститься. На место незамедлительно выехали спасатели МЧС. С помощью альпинистского снаряжения с высоты 700 метров спасенные были спущены на землю", – говорится в сообщении ведомства.
Полутора часами ранее спасатели помогли спустится с горы 50-летнему мужчине, который поднялся на гору "Акбет" и не смог самостоятельно спуститься.
Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
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