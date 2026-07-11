Поднялась и не смогла спуститься: спасатели помогли женщине в горах Алматы

В Алматы сотрудники МЧС эвакуировали женщину, которая не смогла самостоятельно спуститься с горы выше альплагеря "Туюк-Су", сообщает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. По данным МЧС, в Медеуском районе помощь понадобилась женщине 1988 года рождения.

На место оперативно выехали спасатели ДЧС Алматы. Они обнаружили туристку и благополучно эвакуировали ее в безопасное место. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо оценивать свои физические возможности, выбирать безопасные маршруты, заранее изучать местность, использовать подходящую обувь и одежду, а также не отправляться в одиночные походы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что одна ошибка туриста из Алматы едва не лишила его зрения в горах.