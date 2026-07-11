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События

Поднялась и не смогла спуститься: спасатели помогли женщине в горах Алматы

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2026 15:30 Фото: pexels
В Алматы сотрудники МЧС эвакуировали женщину, которая не смогла самостоятельно спуститься с горы выше альплагеря "Туюк-Су", сообщает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило на пульт 112. По данным МЧС, в Медеуском районе помощь понадобилась женщине 1988 года рождения.

На место оперативно выехали спасатели ДЧС Алматы. Они обнаружили туристку и благополучно эвакуировали ее в безопасное место. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо оценивать свои физические возможности, выбирать безопасные маршруты, заранее изучать местность, использовать подходящую обувь и одежду, а также не отправляться в одиночные походы. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что одна ошибка туриста из Алматы едва не лишила его зрения в горах.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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