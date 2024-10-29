Планируется ли в Казахстане запуск новых программ льготного автокредитования

Он отметил, что льготным кредитованием никто и никогда не будет доволен.

"Это понятно, потому что слишком много людей и слишком мало денег, которые на это можно потратить. Но, как вы знаете, и автопроизводители, и сам финансовый рынок на месте не стоят. И сейчас, например, правительство законодательно поддержало поправки о введении лизинга для физических лиц, чтобы облегчить приобретение автомобилей", – озвучил Канат Шарлапаев.