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Планируется ли в Казахстане запуск новых программ льготного автокредитования

Автокредитование, автокредит, автострахование, страховка, покупка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 12:19 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев 29 октября 2024 года на брифинге в правительстве высказался по вопросу льготного кредитования, передает корреспондент Zakon.kz.
Он отметил, что льготным кредитованием никто и никогда не будет доволен.
"Это понятно, потому что слишком много людей и слишком мало денег, которые на это можно потратить. Но, как вы знаете, и автопроизводители, и сам финансовый рынок на месте не стоят. И сейчас, например, правительство законодательно поддержало поправки о введении лизинга для физических лиц, чтобы облегчить приобретение автомобилей", – озвучил Канат Шарлапаев.
Министр подчеркнул, что сами компании, которые занимаются продажей авто, создают различные инструменты и продают в рассрочку.
"Что касается денег, направленных на льготное автокредитование, я считаю, что это было абсолютно правильное решение и считаю, что мы должны его поддерживать – эти средства были направлены на развитие общественного транспорта в городах, регионах, областных центрах. Я cчитаю эту позицию правильной – вместо того, чтобы давать льготные кредиты на автомобили, мы улучшаем качество общественного транспорта, который затрагивает достаточно большое число наших граждан. В этом случае, наверное, вопрос по льготному кредитованию мы закрыли больше 1,5 лет назад и эти деньги теперь направляются только на развитие общественного транспорта", – сказал Канат Шарлапаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют удвоить производство машиностроительной продукции.

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