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Сжег жену и покончил с собой: подробности страшной трагедии в Таразе

Частный сектор, пожар, частный дом, пожарные, полицейские, пожарная служба, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, полиция, полицейский, пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 09:33 Фото: Zakon.kz
Стали известны некоторые детали трагического происшествия в Таразе, в результате которого шестеро детей остались круглыми сиротами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили очевидцы, ссора между мужем и женой в доме вспыхнула вчера поздно вечером. В пылу разбирательств мужчина, который недавно вернулся из мест лишения свободы, пошел на крайние меры. На глазах у детей он облил жену бензином и поджег. Пожарные и скорая прибыли довольно быстро, женщину госпитализировали.

"Пациент 1980 года рождения поступила с термическим ожогом от пламени, 100-процентным поражением тела, в тяжелом состоянии, в тяжелом шоке. Несмотря на проведенную экстренную медпомощь, пациент скончался". Заместитель главного врача городской многопрофильной больницы Сакен Жумашев

15 пожарных пытались спасти дом, но ликвидировать огонь удалось только через полчаса. К тому моменту внутри все выгорело. Тушить пожар помогали и соседи. По их словам, семья была самой обычной: жена занималась детьми, муж работал на стройке.

"Мы переехали в 2013 году, тогда же и познакомились с соседями. Ссор никогда не слышали, драк не видели. Дом у них тогда был совсем маленький, строили все сами, крышу вот совсем недавно перекрыли. Трудолюбивые люди", – рассказала корреспонденту Первого канала "Евразия" соседка Дильда Сыдыманова.

После происшествия полицейские объявили мужчину в розыск и нашли: в петле на линии электропередач. По предварительным данным, он покончил с собой. Шестеро детей, младшему из которых всего три года, остались круглыми сиротами и без дома. Их взяли к себе родственники. Расследование всех обстоятельств двойной трагедии продолжается.

О случившемся стало известно накануне, 31 июля. Сообщалось, что 54-летний мужчина в Таразе во время ссоры убил супругу, после чего поджег дом.

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