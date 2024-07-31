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Недавно вышедший из тюрьмы таразец убил жену, поджег дом, а после покончил с собой

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 16:22 Фото: Zakon.kz
В Таразе мужчина во время ссоры убил супругу, после чего поджег дом. Позднее он совершил самоубийство. Детали трагедии Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Жамбылской области.

По данным правоохранителей, 54-летний мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.

"Во время бытовой ссоры с женой на почве неприязненных отношений он поджег дом. От полученных ожогов женщина скончалась в больнице. Подозреваемый обнаружен мертвым недалеко от места происшествия".Пресс-служба ДП Жамбылской области

Предварительная версия его смерти, как уточнили специалисты, самоубийство.

"По данному факту назначены необходимые экспертизы".Пресс-служба ДП Жамбылской области

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) уточнили, что пожар произошел в ночь на 31 июля в одном из частных жилых домов жилого массива Карасу.

Утром 30 июля 2024 года в Алматы загорелась крыша 17-этажного дома в мкр. Самал. Прибывшие на место происшествия сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города оперативно потушили возгорание.

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