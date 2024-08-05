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Странную смерть трех человек в колодце расследуют в Абайской области

найдены тела трех мужчин, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2024 21:42 Фото: pixabay
В Абайской области полиция расследует странную смерть трех человек в колодце. По предварительной версии, мужчины ремонтировали водопровод и отравились биогазами, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия произошла в одном из сел Кокпетинского района. Двое 34-летних рабочих алматинского подрядчика месяц устраняли недочеты в водопроводной сети. В день гибели к ним присоединился 37-летний местный житель. В итоге мужчин сельчане нашли в колодце уже мертвыми.

"Людей ремонтировать отправили: ни техники не дали, ни защитной амуниции, ничего у них не было. Кто понесет ответственность за смерть моего сына? Теперь крайнего найти не могут". Мать погибшего Гульнара Жакупова

По предварительной версии, все трое задохнулись. Впрочем, окончательные экспертизы еще не готовы. Погибших уже похоронили.

"Трое работников получили отравление неизвестными веществами. Проводится досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть двух и более лиц. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение". Замначальника по оперативной работе Кокпектинского РОП Кайрат Толегенов

Ранее, в конце января 2024 года, в Таразе позади дома одного из микрорайонов полицейские нашли тело мужчины.

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Елена Беляева
Абайская область 2024 год Полиция
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