140 спасателей отправили на тушение крупного пожара в Шымкенте
Фото: TikTok/muradimova/murabei
Столовая возле рынка "Автонур" загорелась в Шымкенте. В тушении огня задействовали 140 спасателей, передает Zakon.kz.
Видео с места ЧП в соцсетях делятся очевидцы. По их словам, продавцы в панике тащат с рынка товар в попытке что-то сохранить.
По оперативной информации ДЧС Шымкента, огонь удалось локализовать в 12:30. Пострадавших пока не обнаружили.
"Всего в тушении задействованы порядка 140 человек личного состава, 50 единиц техники ДЧС, ДП, БСМП, МИО", – рассказали в пресс-службе ДЧС.
Фото: МЧС РК
Дополнение на 13.30: Пожар полностью ликвидирован на площади 500 кв.м.
27 июля сообщалось, что в Шымкенте на территории индустриальной зоны "Ордабасы" загорелась сера, огонь охватил 1200 квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд КТЖ.
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