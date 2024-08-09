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140 спасателей отправили на тушение крупного пожара в Шымкенте

Пожар на рынке в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 13:17 Фото: TikTok/muradimova/murabei
Столовая возле рынка "Автонур" загорелась в Шымкенте. В тушении огня задействовали 140 спасателей, передает Zakon.kz.

Видео с места ЧП в соцсетях делятся очевидцы. По их словам, продавцы в панике тащат с рынка товар в попытке что-то сохранить.

По оперативной информации ДЧС Шымкента, огонь удалось локализовать в 12:30. Пострадавших пока не обнаружили.

"Всего в тушении задействованы порядка 140 человек личного состава, 50 единиц техники ДЧС, ДП, БСМП, МИО", – рассказали в пресс-службе ДЧС.
крупный пожар в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 13:17

Фото: МЧС РК

Дополнение на 13.30: Пожар полностью ликвидирован на площади 500 кв.м.

27 июля сообщалось, что в Шымкенте на территории индустриальной зоны "Ордабасы" загорелась сера, огонь охватил 1200 квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд КТЖ.

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