140 спасателей отправили на тушение крупного пожара в Шымкенте

Столовая возле рынка "Автонур" загорелась в Шымкенте. В тушении огня задействовали 140 спасателей, передает Zakon.kz.

Видео с места ЧП в соцсетях делятся очевидцы. По их словам, продавцы в панике тащат с рынка товар в попытке что-то сохранить.

По оперативной информации ДЧС Шымкента, огонь удалось локализовать в 12:30. Пострадавших пока не обнаружили.

"Всего в тушении задействованы порядка 140 человек личного состава, 50 единиц техники ДЧС, ДП, БСМП, МИО", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Фото: МЧС РК

Дополнение на 13.30: Пожар полностью ликвидирован на площади 500 кв.м.

27 июля сообщалось, что в Шымкенте на территории индустриальной зоны "Ордабасы" загорелась сера, огонь охватил 1200 квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд КТЖ.