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Происшествия

При тушении пожара в ТЦ в Жанаозене пострадал спасатель

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 16:11 Фото: Zakon.kz
В Жанаозене при тушении пожара в торговом центре "Зангар", который случился в ночь на 25 марта 2025 года, пострадал спасатель, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, мужчину госпитализировали и сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

"В настоящее время пострадавший сотрудник 3-й региональной пожарной части находится под наблюдением врачей. Скоро его доставят в Мангистаускую областную больницу в Актау", – рассказали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Ранее в ДЧС региона отметили, что благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на все здания. Пожар в торговом центре был ликвидирован на площади 300 кв. м. Его причина устанавливается.

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Андрей Дюсупов
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