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От удара молнии загорелся лес в ВКО

От удара молнии загорелся лес в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 19:13 Фото: МЧС РК
9 августа в Восточно-Казахстанской области спасатели ликвидировали возгорание в лесной зоне. Для борьбы с пожаром была задействована авиатехника, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества вспыхнула растительность.

"Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство". Согласно действующему алгоритму, для локализации огня специалисты задействовали вертолет "Казавиаспаса".Пресс-служба МСЧ РК

В том числе были привлечены силы авиалесоохраны, которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную труднодоступную местность.

Отмечается, что огонь ликвидирован на площади 0,1 га. Возможной причиной происшествия мог стать удар молнии.


В Алматы 9 августа объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности. РГП "Казгидромет" выпустило предупреждение о сильном дожде в период с 10 по 12 августа.

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МЧС РК Восточно-Казахстанская область Казахстан 2024 год Лесные пожары
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