От удара молнии загорелся лес в ВКО

9 августа в Восточно-Казахстанской области спасатели ликвидировали возгорание в лесной зоне. Для борьбы с пожаром была задействована авиатехника, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества вспыхнула растительность.

"Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство". Согласно действующему алгоритму, для локализации огня специалисты задействовали вертолет "Казавиаспаса". Пресс-служба МСЧ РК

В том числе были привлечены силы авиалесоохраны, которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную труднодоступную местность.

Отмечается, что огонь ликвидирован на площади 0,1 га. Возможной причиной происшествия мог стать удар молнии.



В Алматы 9 августа объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности. РГП "Казгидромет" выпустило предупреждение о сильном дожде в период с 10 по 12 августа.