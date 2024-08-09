От удара молнии загорелся лес в ВКО
Фото: МЧС РК
9 августа в Восточно-Казахстанской области спасатели ликвидировали возгорание в лесной зоне. Для борьбы с пожаром была задействована авиатехника, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества вспыхнула растительность.
"Инцидент зафиксирован в труднодоступной возвышенной горной местности КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство". Согласно действующему алгоритму, для локализации огня специалисты задействовали вертолет "Казавиаспаса".Пресс-служба МСЧ РК
В том числе были привлечены силы авиалесоохраны, которые доставили десант для тушения пожара в высокогорную труднодоступную местность.
Отмечается, что огонь ликвидирован на площади 0,1 га. Возможной причиной происшествия мог стать удар молнии.
В Алматы 9 августа объявлен "оранжевый" уровень селевой опасности. РГП "Казгидромет" выпустило предупреждение о сильном дожде в период с 10 по 12 августа.
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