"Оранжевый" уровень селевой опасности объявили в Алматы

9 августа в Алматы объявили "оранжевый" уровень селевой опасности. РГП "Казгидромет" выпустил предупреждение о сильном дожде в период с 10 по 12 августа.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, в горных и предгорных районах прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

"Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам №69 (ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса) РГП "Казгидромет", на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье", – говорится в сообщении.

Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.



Туристов, жителей и гостей города просят не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.

Спасатели дали ряд советов, как действовать в селеопасной обстановке:

постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.

"Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его". Пресс-служба ДЧС города Алматы

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни.