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"Оранжевый" уровень селевой опасности объявили в Алматы

алматинские спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 18:51 Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
9 августа в Алматы объявили "оранжевый" уровень селевой опасности. РГП "Казгидромет" выпустил предупреждение о сильном дожде в период с 10 по 12 августа.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, в горных и предгорных районах прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

"Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам №69 (ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса) РГП "Казгидромет", на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье", – говорится в сообщении.

Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.

Туристов, жителей и гостей города просят не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.

Спасатели дали ряд советов, как действовать в селеопасной обстановке:

  • постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
  • при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;
  • не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.
"Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его".Пресс-служба ДЧС города Алматы

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