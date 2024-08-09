"Оранжевый" уровень селевой опасности объявили в Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
9 августа в Алматы объявили "оранжевый" уровень селевой опасности. РГП "Казгидромет" выпустил предупреждение о сильном дожде в период с 10 по 12 августа.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города, в горных и предгорных районах прилегающих территорий Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.
"Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам №69 (ежедневный бюллетень селевой опасности дождевого генезиса) РГП "Казгидромет", на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье", – говорится в сообщении.
Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников.
Туристов, жителей и гостей города просят не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей.
Спасатели дали ряд советов, как действовать в селеопасной обстановке:
- постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;
- при угрозе или внезапном селе, поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;
- не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;
- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь.
"Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его".Пресс-служба ДЧС города Алматы
Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни.
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