Водитель 11 раз нарушил скоростной режим в Павлодарской области

За нарушение скоростного режима водителя в Павлодарской области оштрафовали на 300 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области отметили, что превышение скорости – серьезная проблема на дороге. Несмотря на все предупреждения и штрафы, многие водители продолжают грубо нарушать ПДД.

"В целях безопасности дорожного движения в Павлодаре функционируют системы "Оракул", интеллектуальные системы контроля за дорожным движением, совмещающие функции по фиксации нарушений правил дорожного движения и аппаратных комплексов "Автоураган". Кроме того, используются аппаратные системы "Кибер-шериф", – уточнили в полиции.

Фото: ДП Павлодарской области

По информации ведомства, буквально за небольшой отрезок времени наказано около 30 тыс. водителей, нарушивших скоростной режим.

"Водитель машины марки Аudi 11 раз попал в объективы камер ЦОУ. Нарушитель привлечен к административной ответственности за превышение скорости. Теперь ему придется заплатить штраф 300 тыс. тенге". Начальник Центра оперативного управления УП Павлодара Ренат Шамгунов

В ДП добавили, что одной из основных причин превышения скорости является спешка. Водители торопятся и стараются воспользоваться каждой минутой на дороге, чтобы быстрее добраться до нужного места. Однако ради этого не стоит рисковать своей жизнью и жизнями других людей.

Комитет административной полиции разработал изменения и дополнения в Правила дорожного движения. В частности, изменения коснулись скорости движения в населенных пунктах.