Казахстанцы привезли из Пхукета в Алматы наркотики и попались в аэропорту

В аэропорту Алматы двое казахстанцев попались на перевозке наркотиков. Их осудили, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Департамента полиции на транспорте, по прилету авиарейса сообщением Пхукет – Алматы сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 26-летних жителей Алматы и Кокшетау.

"При пересечении государственной границы Республики Казахстан служебно-розыскная собака указала на запах наркотических веществ у пассажиров. В ходе проверки у них обнаружены и изъяты наркотические средства "гашиш", "марихуана высушенная" и синтетический наркотик. Задержанные, осознавая противоправность своих действий, приобрели наркотические средства на отдыхе в Таиланде и хранили в сумке для личного потребления", – отметили в ДП на транспорте.

Транспортные полицейские провели досудебное расследование по факту незаконного обращения с наркотическими средствами без цели сбыта и контрабанды изъятых из обращения предметов.

Приговорам Турксибского районного суда Алматы жителю Кокшетау назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, жителю Алматы – штраф в размере 200 МРП (738 400 тг).

В мае 2024 года сообщалось, что астанчанка взяла с собой в Анталью наркотики и получила большой срок.