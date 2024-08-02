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Казахстанцы привезли из Пхукета в Алматы наркотики и попались в аэропорту

Аэропорт в Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, таможня, таможенный контроль, зона таможенного контроля , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2024 11:00 Фото: Zakon.kz
В аэропорту Алматы двое казахстанцев попались на перевозке наркотиков. Их осудили, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Департамента полиции на транспорте, по прилету авиарейса сообщением Пхукет – Алматы сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту задержали 26-летних жителей Алматы и Кокшетау.

"При пересечении государственной границы Республики Казахстан служебно-розыскная собака указала на запах наркотических веществ у пассажиров. В ходе проверки у них обнаружены и изъяты наркотические средства "гашиш", "марихуана высушенная" и синтетический наркотик. Задержанные, осознавая противоправность своих действий, приобрели наркотические средства на отдыхе в Таиланде и хранили в сумке для личного потребления", – отметили в ДП на транспорте.

Транспортные полицейские провели досудебное расследование по факту незаконного обращения с наркотическими средствами без цели сбыта и контрабанды изъятых из обращения предметов.

Приговорам Турксибского районного суда Алматы жителю Кокшетау назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев, жителю Алматы – штраф в размере 200 МРП (738 400 тг).

В мае 2024 года сообщалось, что астанчанка взяла с собой в Анталью наркотики и получила большой срок.

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