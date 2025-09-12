#АЭС в Казахстане
Общество

Избиение пожилого отца до смерти в Туркестанской области: на невестку тоже завели дело

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 11:37 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области продолжается расследование по факту жестокого избиения пожилого мужчины. Стало известно, что под следствие попал не только его сын, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона (ДП) 12 сентября рассказали, что по факту смерти пожилого мужчины Отделом полиции Шардаринского района возбуждено уголовное дело по статье УК РК "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сейчас он с санкции суда находится под стражей.

"Наряду с этим в отношении женщины начато досудебное расследование по статье УК РК "побои, совершенные группой лиц". В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего, в том числе с дачей правовой оценки действиям всех участников уголовного процесса. По их результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", – сообщили в ДП.

Также там уточнили, что раньше никаких сообщений по факту насилия в отношении пожилого мужчины в полицию на поступало.

Широкий общественный резонанс вызвал случай в Туркестанской области: на видео тайком сняли избиение сыном пожилого отца. Позже стало известно, что он скончался.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
