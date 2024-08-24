Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Крупный алабай бегал за мальчиком на игровой площадке в Темиртау

Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 19:25 Фото: pixabay
23 августа в местных пабликах опубликовали видео, в котором алабай без поводка и намордника бегал за детьми, сообщает Zakon.kz.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Одни отметили, что пес не проявлял агрессию и был доброжелательным. Другие убеждены, что владельца собаки необходимо строго наказать.

Появились и те, кто посочувствовал алабаю. По их мнению, с псом наигрались и выбросили за ненадобностью.

А в Риддере спасатели освободили собаку из капкана.

Читайте также

Алматинская ТЭЦ-2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, тепло, горячая вода, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, горячее водоснабжение
Авария на водопроводе произошла в Семее
ДТП, ДТП Алматы
ДТП с переворотом произошло в Алматы на пересечении с улицей Брусиловского
Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль
Актюбинский пожарный вынес из огня 50-литровый газовый баллон
Алия Абди
Темиртау 2024 год Собаки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
гороскоп, знаки зодиака
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: