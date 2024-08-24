Крупный алабай бегал за мальчиком на игровой площадке в Темиртау
Фото: pixabay
23 августа в местных пабликах опубликовали видео, в котором алабай без поводка и намордника бегал за детьми, сообщает Zakon.kz.
Видео вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Одни отметили, что пес не проявлял агрессию и был доброжелательным. Другие убеждены, что владельца собаки необходимо строго наказать.
Появились и те, кто посочувствовал алабаю. По их мнению, с псом наигрались и выбросили за ненадобностью.
А в Риддере спасатели освободили собаку из капкана.
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