#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
454.31
528.04
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
454.31
528.04
5.25
Общество

Огромный алабай до полусмерти напугал павлодарцев и заблокировал их в магазине

Фото: pexels, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 22:15 Фото: pexels
Люди боялись выйти из магазина в Павлодаре из-за огромного алабая, который бегал без намордника и агрессивно лаял на прохожих. Этот и другие похожие случаи заставили полицейских массово проверить владельцев животных, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, когда на место вызова возле магазина по улице Назарбаева прибыл участковый инспектор, он быстро установил хозяина крупной собаки. Мужчина оправдался тем, что питомец просто сорвался с цепи и сбежал со двора.

Еще один тревожный сигнал поступил от жительницы дома по улице Алматинской.

"Возле дома собаки кидаются на людей. Мой внук вернулся из школы и не мог зайти в подъезд, так как собаки агрессивные. Мальчик сильно испугался", – рассказала полицейским пенсионерка.

Со всеми нарушителями стражи порядка провели профилактические беседы и напомнили о строгости закона.

За несоблюдение правил выгула и содержания домашних животных только за прошлый год к ответственности привлекли свыше 1,6 тыс. жителей Павлодарской области.

Ранее исследователи раскрыли скрытый сигнал, который собака посылает только хозяину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Темиртау
19:25, 24 августа 2024
Крупный алабай бегал за мальчиком на игровой площадке в Темиртау
туристы избили владельца магазина в Анталье
00:36, 04 сентября 2025
Туристы толпой избили владельца магазина в Анталье, что привело к массовой драке
Нож, кирпич и лужи крови: что произошло под утро в Алматы
18:32, 08 июля 2026
Истекающий кровью мужчина напугал прохожих в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина после победного матча
23:16, Сегодня
Елена Рыбакина узнала, с кем может сыграть в четвертьфинале US Open - 2026
Всеволод Логвин в составе &quot;Барыса&quot;
22:45, Сегодня
Форвард "Барыса" Логвин высказался о разгромной победе над "Сибирью" в КХЛ
Джастин Бейли
22:30, Сегодня
Форвард "Барыса" Бейли прокомментировал разгромную победу в матче с "Сибирью"
Криштиану Роналду в составе &quot;Реала&quot;
22:09, Сегодня
L’Équipe не включила Роналду в символическую сборную ЛЧ за всю историю турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: