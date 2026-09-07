Огромный алабай до полусмерти напугал павлодарцев и заблокировал их в магазине

Люди боялись выйти из магазина в Павлодаре из-за огромного алабая, который бегал без намордника и агрессивно лаял на прохожих. Этот и другие похожие случаи заставили полицейских массово проверить владельцев животных, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, когда на место вызова возле магазина по улице Назарбаева прибыл участковый инспектор, он быстро установил хозяина крупной собаки. Мужчина оправдался тем, что питомец просто сорвался с цепи и сбежал со двора.

Еще один тревожный сигнал поступил от жительницы дома по улице Алматинской.

"Возле дома собаки кидаются на людей. Мой внук вернулся из школы и не мог зайти в подъезд, так как собаки агрессивные. Мальчик сильно испугался", – рассказала полицейским пенсионерка.

Со всеми нарушителями стражи порядка провели профилактические беседы и напомнили о строгости закона.

За несоблюдение правил выгула и содержания домашних животных только за прошлый год к ответственности привлекли свыше 1,6 тыс. жителей Павлодарской области.

Ранее исследователи раскрыли скрытый сигнал, который собака посылает только хозяину.