Костанайский дрифтер на скорости врезался в бетонное ограждение в Челябинске
Фото: pixabay
24 августа на соревнованиях RDS пилот из города Костаная Иван Волосатов врезался в бетонное ограждение, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел во время квалификационного заезда.
"Новая челябинская стена подвела, уберите оттуда магниты! – комментировали судьи. – Уже не первый пилот врезается в нее".
Фото: Telegram/Наша газета
Машину пилота эвакуировали с трассы. Сам пилот не пострадал. Сможет ли он продолжать заезды, пока неизвестно.
Российская дрифт серия RDS впервые организовала заезды в городе Челябинске. Это позволило костанайским дрифтерам принять участие. Многие из них приехали как зрители, чтобы посмотреть на профессионалов, пообщаться и перенять опыт.
В этот же день в Астане сборные Казахстана и Таджикистана по футзалу провели второй товарищеский матч.
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