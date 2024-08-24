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Костанайский дрифтер на скорости врезался в бетонное ограждение в Челябинске

Дрифт, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 23:20 Фото: pixabay
24 августа на соревнованиях RDS пилот из города Костаная Иван Волосатов врезался в бетонное ограждение, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел во время квалификационного заезда.

"Новая челябинская стена подвела, уберите оттуда магниты! – комментировали судьи. – Уже не первый пилот врезается в нее".
Соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 23:20

Фото: Telegram/Наша газета

Машину пилота эвакуировали с трассы. Сам пилот не пострадал. Сможет ли он продолжать заезды, пока неизвестно.

Российская дрифт серия RDS впервые организовала заезды в городе Челябинске. Это позволило костанайским дрифтерам принять участие. Многие из них приехали как зрители, чтобы посмотреть на профессионалов, пообщаться и перенять опыт.

В этот же день в Астане сборные Казахстана и Таджикистана по футзалу провели второй товарищеский матч.

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