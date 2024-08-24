Казахстан – Таджикистан: отличный результат по футзалу

В Астане на "Сайран арене" 24 августа сборные Казахстана и Таджикистана по футзалу провели второй товарищеский матч, сообщает Zakon.kz.

Сборная Казахстана по футзалу на последних секундах вырвала победу в матче с Таджикистаном. На этот раз матч завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

В составе казахстанцев дубль оформил Азат Валиуллин, по одному мячу забили Арнольд Кнауб и Дуглас Жуниор, который принес команде победу на последней минуте. У гостей отличились Самандар Ризомов, Бахтиер Салиев и Идрис Ёров.

Днями ранее "Астана" на выезде сыграла с вице-чемпионами Норвегии.