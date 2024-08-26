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Ружье, золото и 3,2 миллиона тенге украли из дома жителей Уральска

Полиция , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 21:38 Фото: polisia.kz
18 августа в одном из частных домов была совершена кража. В это время хозяев не было дома, они ушли в гости, сообщает Zakon.kz.

По информации полицейских, преступники проникли в дом через окно и похитили оттуда золотые изделия, ноутбук, 3,2 млн тенге, а также принадлежащее хозяину ружье, лежавшее в сейфе.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены ранее неоднократно судимые за квартирные кражи двое жителей района Байтерек, которые в 2020 году совершили серию квартирных краж именно в микрорайонах Жулдыз и Старый аэропорт, за что впоследствии были осуждены", – сообщают стражи порядка.

В ходе обыска украденное оружие было обнаружено во дворе дома одного из подозреваемых. Ноутбук был изъят у сестры подозреваемого, а позолоченный браслет сдали скупщице. Кроме того, у одного из задержанных изъято 300 тыс. тенге.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС. Проводится расследование.

Ранее полицейские прокомментировали слухи о ворующем детей маньяке в Алматы.

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