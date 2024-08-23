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Информацию о ворующем детей маньяке прокомментировали в полиции Алматы

Информацию о маньяке в Алматы прокомментировали в полиции, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 09:18 Фото: рixabay
Некоторые жители Алматы уверены, что в городе завелся маньяк, цель которого – дети. В полиции города ответили на эти слухи, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях распространяют сообщение, в котором говорится о нападении на женщину с ребенком. Неизвестный якобы орудовал битой и хотел отобрать ребенка. Очевидцам удалось спасти их, но нападавшего поймать не удалось. Горожан просят быть бдительными.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы факт нападения на женщину подтвердили, но слухи о маньяке – нет.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по факту нанесения телесных повреждений женщине возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к задержанию подозреваемого. Объективные обстоятельства дела устанавливаются. Вместе с тем, сообщаем, что информация о маньяке, "охотящимся" на детей, не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Полиция Алматы требует не распространять ложные сведения и не способствовать тиражированию фейковой информации. За это предусмотрена уголовная ответственность.

В июле 2024 года сообщалось, что в Турксибском районе Алматы мужчина напал на двух подростков с ножом. Одного ранил, а второму удалось отбиться и убежать.

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