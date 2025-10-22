Австралиец украл игрушки Лабубу на 4,8 миллиона тенге

В Мельбурне 40-летнего мужчину обвинили в краже 43 игрушек Лабубу, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным австралийского телеканала ABC, общая стоимость ущерба составила 9 тыс. долларов (более 4,8 млн тенге).

"Полиция штата Виктория в ходе обыска частной собственности на западе Мельбурна во вторник обнаружила 43 игрушки Лабубу. Общая стоимость игрушек оценивается в 9 тыс. долларов. 40-летнему мужчине были предъявлены обвинения в краже, он был отпущен под залог с последующей явкой в магистратский суд Мельбурна", – говорится в сообщении.

Как уточняется, некоторые из изъятых игрушек были выпущены ограниченным тиражом, поэтому каждая из них стоит около 500 долларов.

Ранее сообщалось, что компания Disney решила бросить вызов игрушке Лабубу и выпустила свои.