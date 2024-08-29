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Законодательство РК

Главу режимного отдела колонии и двух его подчиненных осудили в Уральске

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 18:54 Фото: Zakon.kz
29 августа в Уральском городском суде вынесли приговор и. о. начальника режимного отдела одного из исправительных учреждений, а также еще двум сотрудникам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город" со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области, главу режимного отдела колонии задержали при получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тыс. тенге. Также оперативники зафиксировали пронос трех мобильных телефонов и марихуаны.

"Подозреваемый сотрудник учреждения признался в содеянном. Приговором Уральского городского суда его осудили по ст. 366 УК РК "Получение взятки" и назначили в виде наказания штраф в тридцатикратном размере суммы взятки – 450 тыс. тенге. Этим же приговором осудили еще двоих сотрудников. Их приговорили к различным срокам лишения свободы", – сообщает прокуратура ЗКО.

Приговор вступил в законную силу.

Ранее был вынесен приговор директору Атырауской городской поликлиники.

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