Главу режимного отдела колонии и двух его подчиненных осудили в Уральске

Фото: Zakon.kz

29 августа в Уральском городском суде вынесли приговор и. о. начальника режимного отдела одного из исправительных учреждений, а также еще двум сотрудникам, сообщает Zakon.kz.

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