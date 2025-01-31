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Происшествия

Двух полицейских осудили за взятку в один миллион тенге

полицейских осудили за коррупцию в Абайской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 19:06 Фото: Zakon.kz
Бескарагайский районный суд в Абайской области вынес приговор в отношении заместителя начальника отдела полиции Калиясова и старшего оперуполномоченного этого же отдела Ташиева, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, подсудимые за 1 млн тенге обещали не привлекать человека к уголовной ответственности.

"Калиясову и Ташиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 10 млн тенге каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Кроме того, Калиясов лишен специального звания "подполковник полиции", Ташиев – "майор полиции". Пресс-служба Антикоррупционной службы

Ранее руководителя Департамента экологии ВКО заподозрили в получении 130 млн тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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