Двух полицейских осудили за взятку в один миллион тенге
Фото: Zakon.kz
Бескарагайский районный суд в Абайской области вынес приговор в отношении заместителя начальника отдела полиции Калиясова и старшего оперуполномоченного этого же отдела Ташиева, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, подсудимые за 1 млн тенге обещали не привлекать человека к уголовной ответственности.
"Калиясову и Ташиеву назначено наказание в виде штрафа в размере 10 млн тенге каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Кроме того, Калиясов лишен специального звания "подполковник полиции", Ташиев – "майор полиции". Пресс-служба Антикоррупционной службы
Ранее руководителя Департамента экологии ВКО заподозрили в получении 130 млн тенге.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript