Водитель на машине с российскими номерами за три дня в Уральске нарушил ПДД более 40 раз

Фото: polisia.kz

Полицейские задержали водителя, который за три дня нарушил ПДД в Уральске более 40 раз, сообщает Zakon.kz.

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