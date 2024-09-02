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Водитель на машине с российскими номерами за три дня в Уральске нарушил ПДД более 40 раз

Более 40 раз за три дня нарушил ПДД водитель на автомобиле с российскими номерами, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 00:31 Фото: polisia.kz
Полицейские задержали водителя, который за три дня нарушил ПДД в Уральске более 40 раз, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, нарушителя задержали благодаря системе SuncarSmartQorgau. Именно она зафиксировала опасное поведение водителя автомобиля Mitsubishi Galant с российскими госномерами, который за три дня 39 раз превысил скорость.

"Кроме превышения скорости у водителя были и другие нарушения правил дорожного движения, а сам автомобиль не соответствовал установленным стандартам", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, почему забуксовали новые поправки в правила дорожного движения.

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