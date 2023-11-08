Штрафы на миллион: водитель в Алматы 81 раз нарушил ПДД

Фото: polisia.kz

В Алматы воитель автомобиля Toyota за непродолжительное время 81 раз нарушил ПДД, сообщает Zakon.kz.

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