Штрафы на миллион: водитель в Алматы 81 раз нарушил ПДД
Фото: polisia.kz
В Алматы воитель автомобиля Toyota за непродолжительное время 81 раз нарушил ПДД, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, общая сумма штрафа – 1 миллион 29 тысяч 615 тенге.
"Указанные нарушения были зафиксированы видеосистемами города. Чаще всего водитель нарушал скоростной режим. Вычислить и задержать его удалось с помощью автоматизированной системы "Қорғау – Опасный водитель", – рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.
Ранее полицейские Атырауской области остановили автомобиль местного жителя, который за последнее время собрал 36 штрафов.
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