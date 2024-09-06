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Попавшей в беду трехлетней девочке помогли спасатели в Актобе

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 23:35 Фото: скриншот видео
6 сентября в Актобе произошел необычный случай. Кольцо сдавило палец трехлетней девочке так, что она не смогла снять его без посторонней помощи, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время, не травмируя девочку, с помощью специального инструмента сняли кольцо.


Ранее в Уральске житель многоквартирного дома обратился за помощью к спасателям в связи с тем, что 90-летняя бабушка осталась взаперти внутри квартиры.

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МЧС РК Актобе Актюбинская область 2024 год Спасатели
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