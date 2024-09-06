Попавшей в беду трехлетней девочке помогли спасатели в Актобе

Фото: скриншот видео

6 сентября в Актобе произошел необычный случай. Кольцо сдавило палец трехлетней девочке так, что она не смогла снять его без посторонней помощи, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: