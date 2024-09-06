Попавшей в беду трехлетней девочке помогли спасатели в Актобе
Фото: скриншот видео
6 сентября в Актобе произошел необычный случай. Кольцо сдавило палец трехлетней девочке так, что она не смогла снять его без посторонней помощи, сообщает Zakon.kz.
Спасатели оперативно-спасательного отряда за короткое время, не травмируя девочку, с помощью специального инструмента сняли кольцо.
Ранее в Уральске житель многоквартирного дома обратился за помощью к спасателям в связи с тем, что 90-летняя бабушка осталась взаперти внутри квартиры.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript