В Уральске спасатели помогли попавшей в беду 90-летней бабушке
Фото: скриншот видео
4 сентября в Уральске житель многоквартирного дома обратился за помощью к спасателям в связи с тем, что бабушка осталась взаперти внутри квартиры, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС своевременно прибыли на место происшествия и с помощью молотка и зубилы открыли дверь.
"Установлено, что из-за сломанного замка входной двери бабушка 1934 года не могла выйти. В медицинской помощи она не нуждалась. На видео бабушка мило поблагодарила спасателей", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что двухэтажная сауна вспыхнула в Уральске. Огнеборцам удалось остановить пожар на территории в 150 кв. м.
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