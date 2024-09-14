Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане арестовали россиянина за незаконный переход границы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 15:53 Фото: Zakon.kz
В Восточно-Каахстанской области суд арестовал гражданина Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы, сообщает Zakon.kz.

По информации Катон-Карагайского районного суда, следственным судьей райсуда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении россиянина, обвиняемого по ч.1 ст.392 УК РК ("Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК").

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, являясь гражданином Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу с Казахстаном и 26 августа 2024 года на территории Казахстана был задержан сотрудниками Пограничной службы.

В Катон-Карагайском районном суде пояснили, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге), либо лишение свободы на срок до одного года с выдворением за пределы страны иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

"При принятии решения судом было принято во внимание, что В. является гражданином Российской Федерации, на территории Республики Казахстан не имеет постоянного места жительства, родственников, постоянно проживающих на территории Казахстана и являющихся гражданами РК. Поэтому суд посчитал, что вышеуказанные обстоятельства являются исключительным случаем для санкционирования меры пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей", – пояснили решение суда в пресс-службе.

Ходатайство следователя о санционировании меры пресечения в виде содержания под стражей судом было удовлетворено и санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Постановление не вступило в законную силу.

Читайте также

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство
Казахстан вернул в Россию 526 тонн пшеницы
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Две девочки серьезно пострадали в ДТП близ Актау
суд, наркотики, Карагандинская область
Беременные карагандинки осуждены за наркотрафик
Лариса Черненко
Россия Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Неожиданное признание олимпийского чемпиона Сметова довело до слез Коянбаева
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Дожди с переходом в снег, заморозки и жару до +32°С прогнозируют в Казахстане
Итоговая таблица медального зачета Всемирных игр кочевников
Итоговый медальный зачет Всемирных игр кочевников: победа за Казахстаном
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: