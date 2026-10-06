В Казахстане осудили мужчину, сбежавшего из российской армии

В Западно-Казахстанской области осудили иностранца за незаконное пересечение государственной границы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы суда ЗКО, дело рассмотрел Бокейординский районный суд по ч. 1 ст. 392 Уголовного кодекса РК "Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан вне пунктов пропуска".

"Судом установлено, что гражданин М., являясь гражданином иностранного государства, проходил военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. С июля 2025 года он самовольно покинул место службы и скрывался от компетентных органов Российской Федерации. В мае 2026 года с целью покинуть Российскую Федерацию гражданин М., изучив местность с использованием картографических сервисов, разработал маршрут незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в направлении Республики Казахстан", – сообщили 6 октября 2026 года в облсуде.

В итоге мужчина нелегально перешел из России в Казахстан вне пункта пропуска. После этого он добрался до Уральска, откуда выехал в Тараз. Оттуда он собирался выехать в другую страну, но был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности РК.

"В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и просил учесть вынужденность совершенного им деяния, не лишать его свободы и не выдворять за пределы Республики Казахстан. Также он просил применить к нему Закон об амнистии", – отметили в сообщении.

Суд признал иностранца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 865 000 тенге с выдворением за пределы Казахстана и установлением запрета на въезд сроком на 5 лет.

При этом на основании Закона "Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан" суд освободил его от основного наказания в виде штрафа.

Судебный акт вступил в законную силу.

В Министерстве иностранных дел Казахстана ранее отреагировали на появившиеся в соцсетях обращения казахстанцев с просьбами о содействии в возвращении на Родину из зоны боевых действий.