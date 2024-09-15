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Мужчину и 15-летнего подростка госпитализировали после ДТП в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27 Фото: Zakon.kz
Ранним утром 15 сентября в результате ДТП в городе Алматы госпитализированы два человека, сообщает Zakon.kz.

При движении в северном направлении по ул. Саина водитель автомобиля Toyota Camry по неизвестным причинам не справился с управлением на затяжном повороте.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

Вылетев с дороги и ударившись о бордюр, автомобиль пронесся через арык.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

Далее, проезжая по тротуару, он снес фонарный столб, после чего пролетел через глубокий лог глубиной около 10 метров и врезался в бетонный забор автомобильного ЦОНа.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали водитель и 15-летний подросток. Оба госпитализированы в разные больницы.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 07:27

Фото: Zakon.kz

Причина ДТП еще не установлена. Учитывая, что оно произошло ранним утром, предполагается, что водитель заснул за рулем.

Накануне после ДТП жительницу Экибастуза зажало в автомобиле.

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