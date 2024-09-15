Мужчину и 15-летнего подростка госпитализировали после ДТП в Алматы
При движении в северном направлении по ул. Саина водитель автомобиля Toyota Camry по неизвестным причинам не справился с управлением на затяжном повороте.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Вылетев с дороги и ударившись о бордюр, автомобиль пронесся через арык.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Далее, проезжая по тротуару, он снес фонарный столб, после чего пролетел через глубокий лог глубиной около 10 метров и врезался в бетонный забор автомобильного ЦОНа.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали водитель и 15-летний подросток. Оба госпитализированы в разные больницы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Причина ДТП еще не установлена. Учитывая, что оно произошло ранним утром, предполагается, что водитель заснул за рулем.
Накануне после ДТП жительницу Экибастуза зажало в автомобиле.