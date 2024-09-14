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После ДТП жительницу Экибастуза зажало в автомобиле

ДТП, спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:03 Фото: оперативно-спасательный отряд Павлодарской области
Помощь спасателей понадобилась, чтобы достать из искореженного автомобиля женщину. Серьезное ДТП случилось в Экибастузе в обед 14 сентября, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе оперативно-спасательного отряда Павлодарской области рассказали, что авария произошла в стороне дачного поселка, возле автобана:

"Одну из пострадавших пришлось доставать с помощью гидравлических инструментов. Без разрезания искореженной машины открыть водительскую дверь не получалось".

Освободив ноги женщины и вытащив ее из автомобиля, спасатели передали пострадавшую бригаде медиков.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:03

Фото: оперативно-спасательный отряд Павлодарской области

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 18:03

Фото: оперативно-спасательный отряд Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Мангистауской области серьезно пострадали две девочки двух и шестнадцати лет. Обе госпитализированы с различными травмами. Авария случилась 13 сентября близ Актау.

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