После ДТП жительницу Экибастуза зажало в автомобиле

Помощь спасателей понадобилась, чтобы достать из искореженного автомобиля женщину. Серьезное ДТП случилось в Экибастузе в обед 14 сентября, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе оперативно-спасательного отряда Павлодарской области рассказали, что авария произошла в стороне дачного поселка, возле автобана:

"Одну из пострадавших пришлось доставать с помощью гидравлических инструментов. Без разрезания искореженной машины открыть водительскую дверь не получалось".

Освободив ноги женщины и вытащив ее из автомобиля, спасатели передали пострадавшую бригаде медиков.

Фото: оперативно-спасательный отряд Павлодарской области

Фото: оперативно-спасательный отряд Павлодарской области

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Мангистауской области серьезно пострадали две девочки двух и шестнадцати лет. Обе госпитализированы с различными травмами. Авария случилась 13 сентября близ Актау.