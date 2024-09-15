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Между грузовиком и отбойником: из-за ДТП алматинцы попали в многокилометровую пробку

ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 14:39 Фото: Zakon.kz
Авария с участием Mercedes и грузовика ЗИЛ буквально парализовала движение по Кульджинскому тракту в Алматы. ДТП случилось днем 15 сентября рядом с рынком "Жетысу", сообщает Zakon.kz.

Водитель Mercedes двигался в южном направлении по Кульджинскому тракту, но, не доезжая проспекта Рыскулова, на секунду отвлекся от дороги и на полном ходу врезался в отбойник. От удара заднюю часть автомобиля откинуло обратно на проезжую часть, где в него влетел ЗИЛ.

"По словам водителя грузовика, он заметил, что мужчина за рулем иномарки едет ровно в отбойник, но был уверен, что он видит это и остановится в нужный момент. Однако этого не произошло, и ЗИЛ впечатал Mercedes в ограждение еще сильнее. Удар был такой силы, что у грузовика даже оторвало колесо", – сообщает корреспондент Zakon.kz.

По счастливой случайности ни один из участников аварии не пострадал. Проезжающий мимо автомобиль "скорой" остановился, чтобы оказать помощь, но она не потребовалась.

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 14:39

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 14:39

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 14:39

Фото: Zakon.kz

ДТП, ДТП Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 14:39

Фото: Zakon.kz

Из-за ДТП на Кульджинском тракте образовалась многокилометровая пробка. Причем, если в северном направлении еще можно было проехать, то в южном, по направлению аварии, водителям пришлось долго ждать, прежде чем начать движение.

Сейчас автомобили убрали с дороги в сторону и сотрудники полиции занимаются оформлением ДТП.

В Астане 14 сентября 2024 года водитель насмерть сбил мужчину, который выполнял дорожные работы на проезжей части.

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