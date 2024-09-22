В суде о попытке продажи львят из зоопарка Караганды появились новые моменты

В Казыбекбийском районном суде города Караганды возникли интересные моменты в ходе разбирательства в отношении сотрудников карагандинского зоопарка, сообщает Zakon.kz.

Как передает местный паблик "Патриот" на своей странице в Instagram, в зале суда руководство государственного зоопарка примирилось с подсудимыми. Теперь заместителя директора государственного зоопарка и двоих работников зоопарка больше не будут судить по статье 188 Уголовного кодекса "тайное хищение чужого имущества". Осталась только статья 339 "незаконное обращение с редкими животными".

Неожиданностью стало и то, что стоимость львят существенно снизили. Изначально, когда полиция задержала работников зоопарка с поличным, животных оценили по три млн тенге каждый. В ходе расследования следователь назначил экспертизу и уже эксперты оценили каждого львенка в один млн тенге. Однако в суде подсудимые потребовали провести независимую экспертизу и тогда эксперт оценил каждого львенка в 278 тыс. тенге.

"Это же меньше стоимости породистых кошек и собак", – возмутились пользователи Сети.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

Другой неожиданный поворот – усиление обвинения со стороны прокуроров формулировками и отсылками на Международную конвенцию, которая касается защиты животных. В зале суда было заявлено о подготовке нового обвинительного акта и отзыве предыдущего акта.

Со слов прокурора прокуратуры района имени Казыбек би Фариды Садуовой, африканский лев относится к видам животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Заместителя директора государственного зоопарка и двоих работников зоопарка обвиняют в покушении на продажу двоих новорожденных львят. Летом прошлого года малышей забрали у матери из вольера и вынесли за территорию зоопарка, чтобы продать их.