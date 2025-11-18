Полицейского уволили после скандала в пабе и отказа подчиняться коллегам в Караганде

Суд Казыбекбийского района Караганды отказал бывшему сотруднику полиции в признании его увольнения незаконным и восстановлении в рядах органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

Истец утверждал, что не совершал дисциплинарного проступка, а конфликт в увеселительном заведении носил бытовой характер. Он настаивал, что счет в заведении был оплачен вовремя, а обвинения в непристойном поведении необоснованны.

Однако суд установил, что во время служебной командировки старший лейтенант допустил ряд нарушений.

В частности, он посетил бар, употреблял алкоголь, участвовал в конфликте с администрацией и проявлял неповиновение сотрудникам полиции, прибывшим на вызов.

Приказом начальника Департамента полиции истец был уволен за грубое нарушение служебной дисциплины, присяги и совершение проступка, дискредитирующего органы внутренних дел.

Суд напомнил, что, согласно закону "О правоохранительной службе", сотрудники полиции обязаны соблюдать нормы служебной этики, ограничения, предусмотренные законом, и не допускать действий, подрывающих авторитет службы.

Иск был отклонен судом первой инстанции. Апелляционная коллегия оставила решение без изменений.

