В Балхаше нашли останки трех человек во время ремонта тепломагистрали

В городе Балхаш в ходе замены труб тепломагистрали рабочие наткнулись на останки трех человек, пролежавшие под землей несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 сентября телеканал "КТК", тела были обнаружены во время капитального ремонта на одном из участков тепломагистрали. Сначала рабочие заметили одни человеческие останки и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

После осмотра территории на том же месте были найдены еще два трупа. Эксперты установили, что останки пролежали в земле несколько лет.

"По факту обнаружения останков трёх человек заведено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, материалы направлены в Караганду на досудебное расследование", — сообщил руководитель отдела полиции города Балхаша Айткен Кадрин.

Полицейские рассматривают версию, что погибшие могли быть жертвами убийства, и ведут сбор данных о без вести пропавших в этом районе.

Похожая история произошла в Алматы. Человеческие останки нашли на территории Пограничной академии КНБ в Алматы. Кости также нашли во время проведения ремонтных работ на инженерных сетях.