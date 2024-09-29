Четверых рыбаков спасли после поломки лодки на Бухтарминском водохранилище
Фото: pexels
В заливе "Каракол" Бухтарминского водохранилища сотрудники МЧС 29 сентября спасли четверых рыбаков, не сумевших самостоятельно добраться до берега из-за поломки двигателя, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в ведомстве, рыбаки оказались в сложной ситуации, когда их лодка потеряла ход в результате технической неисправности. Обратившись за помощью, мужчины дождались прибытия спасателей, которые оперативно доставили их на берег. Медицинская помощь рыбакам не понадобилась.
В МЧС призвали рыбаков и всех отдыхающих соблюдать меры безопасности на воде:
- Всегда надевать спасательные жилеты при нахождении в лодке.
- Не выходить на воду при неблагоприятных погодных условиях, особенно при сильном ветре.
- Тщательно проверять исправность плавсредств перед поездкой.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Двоих туристов из Латвии, которые потерялись в горах, нашли в Жетысуской области.
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