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Два рыбака перевернулись на резиной лодке на Бухтарминском водохранилище

спасение рыбаков в ВКО Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Курчумском районе на Бухтарминском водохранилище, вблизи паромной переправы "Кызыл ту" двое рыбаков 1966 и 1956 года рождения в результате порывов ветра перевернулись на резиной лодке, сообщает Zakon.kz.

Рядом оказались работники парома: управляющий Кадылбек Жармухамбетов, капитан Серик Дукетаев, механик Александр Устинов, моторист Кахарман Абикенов, матрос Людмила Кроюкова, электрик Кудайберген Окасов. До приезда спасателей они вытащили из воды рыбаков при помощи спасательного круга. В медицинской помощи мужчины не нуждались и, оказавшись на берегу, на личном автомобиле убыли в г. Алтай.


По словам спасателей, рыболовы оказались в экстренной ситуации, потому как не уделили должного внимания рекомендациям службы ЧС.

"ДЧС ВКО просит граждан быть бдительными. Ради улова не рисковать собственными жизнями. Не выходить на плавсредствах при ветре и в ночное время суток. Надевать спасательные жилеты. Не перегружать лодку". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что в Иртыше в Павлодарской области во время рыбалки 8 ноября утонули два рыбака. Тело одного нашли и выловили местные жители.

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