МВД: В трех регионах страны задержаны преступные группы вымогателей

Министерство внутренних дел продолжает выявлять и задерживать преступные группировки вымогателей, передает Zakon.kz.

За последние три дня сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность трех криминальных групп.

В Уральске задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тыс. тенге. Подозреваемые взяты под стражу.

В Шымкенте оперативники задержали двоих жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения о ней.

Также сотрудники УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины Subaru задержали участника преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали у него восемь млн тенге.

По всем делам идет досудебное расследование.

Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается.

Ранее появилась информация, что в Алматинской области установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы.

