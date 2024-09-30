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МВД: В трех регионах страны задержаны преступные группы вымогателей

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 08:52 Фото: pexels
Министерство внутренних дел продолжает выявлять и задерживать преступные группировки вымогателей, передает Zakon.kz.

За последние три дня сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность трех криминальных групп.

  • В Уральске задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тыс. тенге. Подозреваемые взяты под стражу.
  • В Шымкенте оперативники задержали двоих жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения о ней.
  • Также сотрудники УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины Subaru задержали участника преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали у него восемь млн тенге.

По всем делам идет досудебное расследование.

Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается.

Ранее появилась информация, что в Алматинской области установили и привлекли к ответственности родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег у 15-летней школьницы.

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Аксинья Титова
МВД РК Казахстан 2024 год Вымогательство
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