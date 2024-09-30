МВД: В трех регионах страны задержаны преступные группы вымогателей
Фото: pexels
Министерство внутренних дел продолжает выявлять и задерживать преступные группировки вымогателей, передает Zakon.kz.
За последние три дня сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность трех криминальных групп.
- В Уральске задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тыс. тенге. Подозреваемые взяты под стражу.
- В Шымкенте оперативники задержали двоих жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения о ней.
- Также сотрудники УБОП в Актобе при получении требуемого одного миллиона тенге и автомашины Subaru задержали участника преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали у него восемь млн тенге.
По всем делам идет досудебное расследование.
Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается.
Ранее появилась информация, что в Алматинской области установили и привлекли к ответственности
родителей несовершеннолетних девочек, причастных к вымогательству денег
у 15-летней школьницы.
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