Референдум по строительству АЭС: избирательные участки в Казахстане завершили работу
Фото: Zakon.kz
Референдум по строительству АЭС завершен. Все участки в Казахстане закрылись в 20:00, сообщает Zakon.kz.
Предварительную информацию по явке в ЦИК пообещали предоставить в 21:00. Данные экзитполов будут ближе к полуночи.
6 октября наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали оценку референдуму по строительству АЭС в Казахстане.
1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.
В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.
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