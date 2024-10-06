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Референдум по строительству АЭС: избирательные участки в Казахстане завершили работу

референдум по АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 20:23 Фото: Zakon.kz
Референдум по строительству АЭС завершен. Все участки в Казахстане закрылись в 20:00, сообщает Zakon.kz.

Предварительную информацию по явке в ЦИК пообещали предоставить в 21:00. Данные экзитполов будут ближе к полуночи.

6 октября наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) дали оценку референдуму по строительству АЭС в Казахстане.

1 октября 2024 года заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на брифинге сообщил, что будет задействовано 10 325 избирательных участков. В большинстве процесс голосования начнется в 07:00 и завершится в 20:00.

В этот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман рассказал, кто будет наблюдать за ходом референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане, который пройдет 6 октября.

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