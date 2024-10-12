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Полицейские забрали автомобили у двух любителей дрифта в Астане

дрифт, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2024 14:39 Фото: pixabay
Очередных любителей дрифта привлекли к ответственности в Астане. Нарушителей заметили во время рейда патрульные наряды столичной полиции, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители быстро установили личности двух 22-летних водителей автомобилей Mercedes-Benz и "Лада Приора", заехавших на пешеходную площадку возле "Дворца Независимости" по проспекту Тауелсыздык.

"Обоих привлекли к административной ответственности, автомобили водворили на коммунальную стоянку", – сообщили в пресс-службе столичного Департамента полиции.

В ведомстве напомнили, что в Астане проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", цель которого – поддержание должного общественного порядка, предупреждение и пресечение преступлений на улицах города и в других общественных местах.

С начала мероприятия участковые проверили около 23 тысяч съемных квартир и трех тысяч дачных домов. За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлекли к ответственности 359 человек.

Выявлено семь тысяч административных правонарушений, в том числе, по факту мелкого хулиганства задержано 148 граждан.

Ранее жители Алматы сдали в полицию водителя, который дрифтовал под их окнами. Водителя BMW задержали, а машину отправили на специализированную штрафстоянку.

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