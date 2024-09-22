Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Алматы сдали в полицию водителя, который дрифтовал под их окнами

дрифт, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 09:56 Фото: pixabay
Очередного любителя дрифта задержали ночью полицейские в Алматы. Правоохранителей вызвали жители домов, граничащих с площадью "Астана", сообщает Zakon.kz.

Горожане рассказали, что не могут спать под визги тормозов и рев двигателя. В итоге водителя BMW задержали, а машину отправили на специализированную штрафстоянку.

"Все верно сделали: нетерпимость к нарушениям должна быть у всех, кому небезразличны вопросы безопасности в городе. Водитель привлечен к ответственности по пяти составам грубых нарушений ПДД. Материалы производства для принятия решения в ближайшее время будут направлены в суд", – пояснил начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.

Ранее в Алматы к пяти суткам административного ареста приговорили 21-летнего горожанина, который в первом часу ночи устроил дрифт на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева.

Андрей Дюсупов
ДП Алматы Алматы 2024 год Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
&quot;Любимый мужчина рядом&quot;: Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
"Любимый мужчина рядом": Динара Сатжан опубликовала фото с Валерием Меладзе
золото, контрабанда
Набитый золотом Lexus пытался въехать в Казахстан из Кыргызстана
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
Баян Алагузова закатила грандиозную вечеринку в честь 55-летия мужа
К казахстанцам обратились налоговики
К казахстанцам обратились налоговики
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: