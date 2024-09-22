Жители Алматы сдали в полицию водителя, который дрифтовал под их окнами

Очередного любителя дрифта задержали ночью полицейские в Алматы. Правоохранителей вызвали жители домов, граничащих с площадью "Астана", сообщает Zakon.kz.

Горожане рассказали, что не могут спать под визги тормозов и рев двигателя. В итоге водителя BMW задержали, а машину отправили на специализированную штрафстоянку.

"Все верно сделали: нетерпимость к нарушениям должна быть у всех, кому небезразличны вопросы безопасности в городе. Водитель привлечен к ответственности по пяти составам грубых нарушений ПДД. Материалы производства для принятия решения в ближайшее время будут направлены в суд", – пояснил начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Олжас Шарипов.

Ранее в Алматы к пяти суткам административного ареста приговорили 21-летнего горожанина, который в первом часу ночи устроил дрифт на пересечении проспекта Достык и улицы Сатпаева.