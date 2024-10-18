Сельский имам насмерть сбил ребенка в Абайской области

Фото: Zakon.kz

11-летняя девочка погибла под колесами автомобиля Toyota Rav-4 в Абайской области. За рулем машины был имам местной мечети, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 октября. 44-летний водитель наехал на ребенка примерно в 11:40. После ДТП он сразу доставил пострадавшую в больницу.

"В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в больнице Урджарского района. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Абайской области", – рассказали в департаменте. Главный имам области Аскар Муканов подтвердил эту информацию. "За рулем авто действительно находился имам сельской мечети. По его данным, машина двигалась со скоростью не более 40 км/ч. По словам очевидцев, девочка выбежала на дорогу, испугавшись лая собаки, привязанной во дворе одного из домов. Водитель не успел остановить машину", – говорится в официальном сообщении. Ранее сообщалось, что в Алатауском районе города Алматы произошло ДТП с участием семи автомобилей.

Читайте также В Туркестанской области мужчина обманул 50 человек на 160 миллионов тенге Военнослужащие Нацгвардии помогли девушке, потерявшей сознание на улице в Атырау В Уральске полицейские потушили горящую машину и спасли водителя

Следите за новостями zakon.kz в: