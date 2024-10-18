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Сельский имам насмерть сбил ребенка в Абайской области

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария, сбитый пешеход, сбитый человек, сбит пешеход, смертельное ДТП, контур тела на дороге, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 19:50 Фото: Zakon.kz
11-летняя девочка погибла под колесами автомобиля Toyota Rav-4 в Абайской области. За рулем машины был имам местной мечети, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 14 октября. 44-летний водитель наехал на ребенка примерно в 11:40. После ДТП он сразу доставил пострадавшую в больницу.

"В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в больнице Урджарского района. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Абайской области", – рассказали в департаменте.

Главный имам области Аскар Муканов подтвердил эту информацию.

"За рулем авто действительно находился имам сельской мечети. По его данным, машина двигалась со скоростью не более 40 км/ч. По словам очевидцев, девочка выбежала на дорогу, испугавшись лая собаки, привязанной во дворе одного из домов. Водитель не успел остановить машину", – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алатауском районе города Алматы произошло ДТП с участием семи автомобилей.

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