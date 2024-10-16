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Два человека пострадали в массовой аварии в Алматы

Два человека пострадали в массовом ДТП в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 20:20 Фото: Zakon.kz
16 октября в Алатауском районе города Алматы произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Машины следовали по Северному кольцу.

Как рассказали в пресс-службе ДП города, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля ГАЗ обратились за медицинской помощью.

"К расследованию аварии приступили сотрудники управления дорожной полиции Алатауского района", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что шесть иностранцев погибли в аварии с грузовиком на трассе в Мангистауской области.

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