Два человека пострадали в массовой аварии в Алматы

16 октября в Алатауском районе города Алматы произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Машины следовали по Северному кольцу.



Как рассказали в пресс-службе ДП города, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля ГАЗ обратились за медицинской помощью.

"К расследованию аварии приступили сотрудники управления дорожной полиции Алатауского района", – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что шесть иностранцев погибли в аварии с грузовиком на трассе в Мангистауской области.