Два человека пострадали в массовой аварии в Алматы
Фото: Zakon.kz
16 октября в Алатауском районе города Алматы произошло ДТП с участием семи автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Машины следовали по Северному кольцу.
Как рассказали в пресс-службе ДП города, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля ГАЗ обратились за медицинской помощью.
"К расследованию аварии приступили сотрудники управления дорожной полиции Алатауского района", – рассказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что шесть иностранцев погибли в аварии с грузовиком на трассе в Мангистауской области.
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