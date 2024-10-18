В Темиртау спасатели помогли собаке, упавшей в колодец

Фото: пресс-служба ДЧС Темиртау

На пульт дежурного ДЧС города Темиртау поступило сообщение о том, что животное провалилось в канализационный колодец и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

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