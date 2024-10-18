В Темиртау спасатели помогли собаке, упавшей в колодец
Фото: пресс-служба ДЧС Темиртау
На пульт дежурного ДЧС города Темиртау поступило сообщение о том, что животное провалилось в канализационный колодец и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.
Оперативно прибывшая на место происшествия группа спасателей извлекла четвероногого пострадавшего из колодца с помощью специальной веревки.
"Животное не пострадало. Ежедневно наши герои спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных, ведь главная задача для них – вовремя успеть и спасти", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Ранее сообщалось, что в рамках акции "Таза Қазақстан" спасатели всей Костанайской области каждую субботу собираются для посадки деревьев на территории гарнизона.
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