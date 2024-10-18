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Законодательство РК

В Темиртау спасатели помогли собаке, упавшей в колодец

спасатель, собака, Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 20:49 Фото: пресс-служба ДЧС Темиртау
На пульт дежурного ДЧС города Темиртау поступило сообщение о том, что животное провалилось в канализационный колодец и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

Оперативно прибывшая на место происшествия группа спасателей извлекла четвероногого пострадавшего из колодца с помощью специальной веревки.

"Животное не пострадало. Ежедневно наши герои спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных, ведь главная задача для них – вовремя успеть и спасти", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что в рамках акции "Таза Қазақстан" спасатели всей Костанайской области каждую субботу собираются для посадки деревьев на территории гарнизона.

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