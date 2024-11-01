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Законодательство РК

Просто супергерои: спасатели Темиртау помогли вызволить домашнюю собаку из колодца

собака упала в колодец в Темиртау, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 23:41 Фото: скриншот видео
1 ноября в Темиртау на пульт дежурного поступило сообщение о том, что собака упала в колодец и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие спасатели в считанные минуты извлекли четвероногого друга из колодца с помощью спасательной веревки.

"Животное не пострадало. Ежедневно наши герои спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных, ведь главная задача для них – вовремя успеть и спасти", – говорится в сообщении.

Хозяева животного выразили спасателям "безмерную благодарность".

"Пропала собака. Искали три часа. Случайно заглянули в колодец, а она там. (...) Спасатели, ребята, молодцы. За две секунды накинули петлю и достали собаку. Собака тяжелая. Браво! Просто супергерои! Молодцы", – высказались владельцы собаки.

Ранее спасатели Талдыкоргана помогли щенкам, оказавшимся на грани гибели.

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