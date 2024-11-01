Просто супергерои: спасатели Темиртау помогли вызволить домашнюю собаку из колодца

Фото: скриншот видео

1 ноября в Темиртау на пульт дежурного поступило сообщение о том, что собака упала в колодец и не может самостоятельно выбраться, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие спасатели в считанные минуты извлекли четвероногого друга из колодца с помощью спасательной веревки. "Животное не пострадало. Ежедневно наши герои спасают не только людей, которые попали в беду, но и животных, ведь главная задача для них – вовремя успеть и спасти", – говорится в сообщении. Хозяева животного выразили спасателям "безмерную благодарность". "Пропала собака. Искали три часа. Случайно заглянули в колодец, а она там. (...) Спасатели, ребята, молодцы. За две секунды накинули петлю и достали собаку. Собака тяжелая. Браво! Просто супергерои! Молодцы", – высказались владельцы собаки. Ранее спасатели Талдыкоргана помогли щенкам, оказавшимся на грани гибели. Читайте также Второго подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Жамбылской области Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы В Астане потушили пожар в четырехэтажном паркинге

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