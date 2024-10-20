Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Автомобиль опрокинулся на бок после ДТП в центре Астаны

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 16:56 Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось в центре Астаны утром 20 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

На проспекте Тауелсиздик столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ. От удара первый автомобиль опрокинулся на бок.

"Водитель Chevrolet Cobalt, следуя по проспекту Тауелсиздик со стороны улицы Нажимеденова на пересечении с улицей Байтурсынова, при повороте налево не уступил дорогу транспортному средству и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался со встречного направления прямо. От удара Chevrolet Cobalt по инерции опрокинуло на бок", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

В результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt получил телесные повреждения. Материал в его отношении будет направлен в межрайонный столичный суд по административным правонарушениям для рассмотрения.

Рано утром 20 октября 2024 года в Алматы произошло очередное ДТП – столкновение двух Toyota Camry на пересечении улиц Сабденова и Ашимова. Пострадал один из водителей.

Читайте также

пожар
В Алматы потушили пожар в кафе: из огня вынесли три кислородных баллона
пожар
Одноэтажное кафе горит в Алматы на улице Макатаева
Андрей Дюсупов
Астана ДТП 2024 год Полиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шоу
Гангстер-певица из Казахстана добралась до Андрея Малахова
штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в 11 областях Казахстана
Тенге, деньги, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фельдшер, врач
Казахстанец лишился 80 тысяч тенге из-за звонка в скорую
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: