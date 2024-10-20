Водитель арендованного автомобиля пострадал в страшной аварии в Алматы
По информации собственного корреспондента Zakon.kz, Toyota Camry 70 передвигалась по улице Ашимова в южном направлении.
По предварительным данным, этим автомобилем управляла девушка.
Фото: Zakon.kz
Она остановилась на красный сигнал светофора и когда загорелся "зеленый" начала движение.
Фото: Zakon.kz
В этот момент на перекресток на высокой скорости вылетела черная Toyota Camry 40.
Фото: Zakon.kz
Девушка не успела среагировать и врезалась в боковую часть этого автомобиля. В результате этого водитель черного Camry потерял управление над автомобилем и его выкинуло с дороги.
Фото: Zakon.kz
Ударившись об бордюр, автомобиль подскочил. На своем пути он снес электрический щит управления светофором с камерами. В этот момент у него оторвалось левое заднее колесо.
Фото: Zakon.kz
После этого неуправляемый автомобиль "пролетел" в сторону продуктового магазина, где снес аппарат воды и часть конструкции этого магазина. При этом столкновении автомобиль лишился второго заднего колеса и буквально "улетел" в переулок.
Фото: Zakon.kz
В восточном направлении улицы Сабденова автомобиль черная Camry продолжил биться об заборы и только тогда остановился.
Фото: Zakon.kz
В результате этого ДТП пострадал водитель черной Toyota. Его госпитализировали. Позже стало известно, что водитель взял пострадавший автомобиль в аренду.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники дорожной полиции работают над выяснениями других обстоятельств этой аварии.
Фото: Zakon.kz
Ранее 20 октября в Алматы на перекрестке улиц Назарбаева и Курмангазы произошла авария с участием авто-леди.