Водитель арендованного автомобиля пострадал в страшной аварии в Алматы

Рано утром 20 октября в Алматы произошло очередное ДТП – столкновение двух Toyota Camry на пересечении улиц Сабденова и Ашимова, сообщает Zakon.kz.

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, Toyota Camry 70 передвигалась по улице Ашимова в южном направлении.

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По предварительным данным, этим автомобилем управляла девушка.

Фото: Zakon.kz

Она остановилась на красный сигнал светофора и когда загорелся "зеленый" начала движение.

Фото: Zakon.kz

В этот момент на перекресток на высокой скорости вылетела черная Toyota Camry 40.

Фото: Zakon.kz

Девушка не успела среагировать и врезалась в боковую часть этого автомобиля. В результате этого водитель черного Camry потерял управление над автомобилем и его выкинуло с дороги.

Фото: Zakon.kz

Ударившись об бордюр, автомобиль подскочил. На своем пути он снес электрический щит управления светофором с камерами. В этот момент у него оторвалось левое заднее колесо.

Фото: Zakon.kz

После этого неуправляемый автомобиль "пролетел" в сторону продуктового магазина, где снес аппарат воды и часть конструкции этого магазина. При этом столкновении автомобиль лишился второго заднего колеса и буквально "улетел" в переулок.

Фото: Zakon.kz

В восточном направлении улицы Сабденова автомобиль черная Camry продолжил биться об заборы и только тогда остановился.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП пострадал водитель черной Toyota. Его госпитализировали. Позже стало известно, что водитель взял пострадавший автомобиль в аренду.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции работают над выяснениями других обстоятельств этой аварии.

Фото: Zakon.kz