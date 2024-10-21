Криминальный цикл регистрации авто: в Алматы выявлен ущерб в 320 млн тенге

В Алматы ликвидирована преступная схема регистрации транспортных средств. Об этом 21 октября 2024 года заявили в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств задокументирован в Алматы в ходе целенаправленной разработки подразделением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры.

"Незаконные действия группировки заключались в изменении уникального кода транспортного средства и регистрации автомобилей путем подделки документов. В результате оперативных мероприятий зафиксирована работа подпольного цеха по перебитию VIN-кодов". Пресс-служба МВД РК

Уточняется, что выявлено более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.

"К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых посредников. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты. Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге.

"Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств". Пресс-служба МВД РК

В пресс-службе подчеркнули, что Министерством внутренних дел осуществляется комплексная работа по выявлению организованных преступных схем, наносящих многомиллионные ущербы гражданам и государству.

Ранее МВД Казахстана раскрыло новую схему мошенников, связанную с SMS-кодом.